L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un excursus sulla grande stagione della nuova coppia d'oro della Juve: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "In questa stagione l’intesa è cresciuta molto anche fuori dal campo - si legge -. Paulo e Cristiano hanno età e abitudini differenti, non si frequentano nel tempo libero con le fidanzate, anche perché Ronaldo, Pinsoglio a parte, non esce con nessuno dei compagni. Però nelle tante ore trascorse alla Continassa parlano molto.



COPPIA VERA - Si scambiano idee sulla tattica e dopo una partita capita spesso che analizzino insieme alcune situazioni di gioco, per cercare di rendere più efficace il lavoro di coppia. Un privilegio che Cristiano non concede a molti: CR7 considera Dybala un suo simile, perché madre natura lo ha dotato di talento, e per questo si confronta volentieri con lui".