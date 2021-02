Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Paulo Dybala è pronto per tornare a disposizione di Andrea Pirlo. L'argentino si è infatti allenato parzialmente in gruppo e domani con il Porto dovrebbe essere almeno tra i convocati. Buone notizie, dunque, per il tecnico. Che deve fronteggiare l'assenza di Cuadrado e Arthur, non esattamente due rimpiazzi. Anzi. A tal proposito, proprio Dybala deve recuperare un posto nell'undici juventino: una volta sistemati i problemi fisici, Paulo deve tornare a fare la differenza. Così da aiutare la Juventus, ma anche se stesso. Soprattutto in ottica contratto.



IL RINNOVO - Per CM, dopo il campo, bisognerà affrontare nuovamente il tema rinnovo. "Sempre fermo al botta e risposta con Agnelli di dicembre, dunque all'offerta della Juve rifiutata da Dybala nella scorsa estate". Sta passando una stagione intera, però. E l'ingresso nell'ultimo anno di contratto è un rischio per il club. Ecco allora che se ne riparlerà, a breve e con un minimo di fretta: "Magari con l'obiettivo di trovare un accordo intermedio per poi approfondire nuovamente la questione. Aver risolto il precedente contenzioso con Triulzi e la Star Image renderà molto più semplice ogni discorso per Dybala".