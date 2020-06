Paulo Dybala ha detto no a un sondaggio del Psg. Risposta secca e decisa, senza pensarci un attimo. L'argentino vuole rimanere a Torino e l'ha fatto sapere forte e chiaro ai club che si sono interessati a lui. L'arrivo del coronavirus ha bloccato la trattativa per il rinnovo de La Joya senza però cambiare le intenzioni delle parti: lui vuole la Juve, la Juve vuole lui. Appena sarà possibile, l'entourage del giocatore tornerà in Italia per riprendere i discorsi da dove si erano interrotti, verrà ridiscusso l'ingaggio: prima della pandemia il giocatore aveva chiesto 10 milioni, cifra difficilmente raggiungibile in questo momento dopo lo scoppio della pandemia.