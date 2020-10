1









Quella per il rinnovo di Paulo Dybala è una trattativa che va avanti da mesi, iniziata prima del lockdown e che non vede ancora una fine. Il contratto de La Joya scade nel 2022, il giocatore vuole un ingaggio da 15 milioni di euro - praticamente il doppio dello stipendio attuale - ma la Juve non ha intenzione di arrivare alla fumata bianca a queste cifre. Il mercato sta per finire e il campionato è già iniziato, Dybala ancora non rinnova e sullo sfondo ci sono sempre Real Madrid e Barcellona.