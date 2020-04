2









Non è affatto un periodo facile per Paulo Dybala, risultato positivo al coronavirus insieme alla sua fidanza Oriana Sabatini. C’è però una notizia che può alleviare il dolore: la fumata bianca per il suo rinnovo è sempre più vicina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la trattativa tra il suo agente Jorge Antun e Fabio Paratici prosegue, a distanza, a passo svelto, la Juve ha alzato la sua offerta toccando il tetto dei 10 milioni di euro. Forse sarà necessario pareggiare l’ingaggio percepito da De Ligt, 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Dybala ha una consapevolezza in più, rimarrà alla Juventus con un ruolo da protagonista.