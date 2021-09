Tra la Juve e Dybala c'è una volontà chiara: andare avanti insieme. Ma l'avventura passa dal rinnovo di contratto, con una distanza ancora ampia ma non incolmabile. Ballano un paio di milioni, ma forse non solo quelli...Come scrive Tuttosport, infatti, c'è un altro nodo: "Un altro nodo da sciogliere riguarda i premi. Dybala e il suo entourage vorrebbero legarli a un monte presenze e gol da stabilire con il club, ma sembrerebbe che nelle discussioni siano entrate variabili legate ad obiettivi ben più prestigiosi e particolarmente complicati da raggiungere. L’ultima indiscrezione che gira nei salotti del mercato accredita l’ipotesi che si sia parlato anche della conquista della Champions League o del Pallone d’Oro quali condizioni per far scattare i bonus a beneficio della Joya".