L'idea della Juve è sempre stata chiara con Paulo Dybala. Dybala che ha sempre respinto con forza le avances dell'Inter e di quei club stranieri - Paris Saint Germain su tutti - nonostante qualche primo sondaggio. L'idea è sempre stata di andare avanti insieme, non solo per una questione di campo. Il club bianconero vede in Dybala una sorta di erede di Cristiano Ronaldo, anche sotto l'aspetto commerciale e del marketing. Una parte dei bonus previsti nel nuovo contratto andrà infatti a toccare lo sfruttamento dei diritti di immagine per la Joya che, dopo essere stato insignito dell'onore di indossare quella maglia numero 10 appartenuta prima di lui a gente del calibro di Platini, Baggio e Del Piero, si appresta a diventare a tutti gli effetti il simbolo della Juventus del domani.