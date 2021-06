Tra i tanti casi spinosi che regnano in casa Juventus c’è anche Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022, la cui trattiva per il rinnovo è ad un punto morto da mese. Viaggi in Europa del suo agente Jorge Antun non sono in programma, anche se la Joya è ben disposto a prolungare la sua avventura in bianconero. Il ritorno di Allegri, poi, ha messo in discesa il discorso, puntando lui sull’argentino. E proprio qui, Dybala vorrebbe assolute garanzie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero diez bianconero vorrebbe essere messo al centro del progetto della Juve.