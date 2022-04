Diverse curiosità, legate alla sera speciale di Paulo Dybala, la prima in campo dopo la fumata nera per il rinnovo di contratto. Alla prima ha risposto Allegri: è titolare e scenderà in campo dal primo minuto. La seconda, legata alle gerarchie. In questo senso, non cambia nulla. Con Chiellini in campo, sarà lui a vestire la fascia da capitano, mentre, come da distinta, il vice capitano è proprio il numero dieci.