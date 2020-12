"Il caso più spinoso è senza dubbio legato al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Le schermaglie di questa settimana hanno permesso alle parti di far capire con forza le proprie posizioni, che inevitabilmente non combaciano". E' quanto scrive il Corriere di Torino, che fa il punto sulla situazione Dybala e prosegue: "L’argentino aspetta un’offerta congrua al suo valore e dopo il match col Genoa si era lamentato di non averla ancora ricevuta. Una prima proposta, svelata dal presidente Andrea Agnelli dopo le dichiarazioni della Joya, è però già stata rifiutata dall’attaccante la scorsa estate. Ingaggio che sarebbe passato da 7 a poco meno di 10 milioni di euro, bonus compresi: non ancora abbastanza per Dybala che vorrebbe almeno raddoppiare diventando il più pagato dopo Ronaldo. Se davvero è lui il capitano del futuro, anche lo stipendio dovrà testimoniarlo con l’argentino che negli anni è stato raggiunto a quota 7 milioni dai neoarrivati Aaron Ramsey e Adrien Rabiot e dai rinnovi di Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny".