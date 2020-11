5







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Si aprono e si chiudono, i cancelli della Continassa. E' che la Juve non c'è, o meglio: non ci sono i giocatori, ben 15 lontani da Torino e nelle rispettive nazionali. Anche per questo il gioco dei volti si è fatto più semplice e più breve: quello più disteso sembra sempre di De Ligt, pronto a rientrare dalla gara con il Cagliari insieme ad Alex Sandro. Pirlo punta tanto sui due difensori, a maggior ragione adesso che Chiellini ne avrà per un altro mese.



ANCORA IN ATTESA - Chiellini che oggi era alla Continassa, alle prese con l'ennesimo recupero e una nuova data da mettere in rosso sul calendario: il centrale dovrebbe tornare a disposizione dopo la sfida di Champions con il Barcellona, pertanto salterà anche il derby. Ben prima, il rientro di Ramsey (già tra due settimane con il Ferencvaros) e di sicuro per quei giorni ci si aspetterà il nuovo, vecchio lato di Paulo Dybala. Magari dentro ai dettami tattici di Pirlo, magari con un sorriso sul volto che in questo momento sembra una gemma nel deserto. Come quella firma, come quel rinnovo. LA GIORNATA DI PAULO - Il dieci oggi si è allenato al centro sportivo, sta continuando un percorso personalizzato e nei prossimi giorni capirà se l'infezione, che l'ha costretto a saltare il ritiro dell'Argentina, sarà solo un piccolo ostacolo nella nuova corsa al timone della Juventus. Non è al meglio, fisicamente e psicologicamente. Nel silenzio della Continassa, senza tanti compagni e con più tempo per gli aspetti individuali, chissà che Pirlo non possa dargli qualche consiglio diverso dai soliti accorgimenti tattici. Più fraterno.