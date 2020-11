Dybala-Juventus, a che punto siamo con il rinnovo? È una delle domande più in voga in questo momento in casa bianconera. Tuttosport prova a fare chiarezza: “Se il rapporto tra la Joya e il tecnico bianconero è buono perché tra i due c’è un confronto continuo, in questo momento non si può dire altrettanto del dialogo tra il giocatore e la società, che non si sblocca in merito al rinnovo del contratto. Entrambe le parti, a parole, si dicono convinti di poter trovare una soluzione, ma nei fatti il divario tra richiesta e offerta resta. Il fatto poi che l’argentino abbia condiviso nelle stories di Instagram i tantissimi messaggi ricevuti per il suo compleanno ad eccezione di quello del club bianconero sia stata una dimenticanza o un segnale di distanza sarà il tempo, ovvero i prossimi mesi, a dirlo”.