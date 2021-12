Intervenuto all'evento con inella sala conferenze dell'Allianz Stadium, il numero 10 dellaPauloha risposto anche a un piccolo bianconero curioso di sapere che cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore. Ecco le sue parole: "Non lo so, me lo sono sempre chiesto e non ho mai trovato nulla. Ora ho conosciuto tanti campi nuovi fuori e dentro a questo mondo. Mio padre aveva un'agenzia di scommesse e a volte lo aiutavo, ma sono stato fortunato a giocare a calcio".