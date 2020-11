4









E' il mese di Dybala. Sembra strano a dirsi, ma a novembre Paulo riesce ad andare più veloce del normale: statisticamente, infatti, è il mese in cui realizza il maggior numero di reti. Dodici, finora. A novembre è arrivato anche il gol in Champions, come sottolinea Gazzetta. Sul quotidiano in edicola si fa il punto sul 'mese di fuoco' dell'argentino. Che "si sente decisamente meglio, però l’infezione lo ha debilitato e ci vorranno cautela e pazienza. Se per il Cagliari non sarà ancora pronto, tre giorni dopo si ripresenterà una nuova occasione contro il Ferencvaros in Champions".



IN ATTESA - Dunque, non è certo che Dybala possa essere della gara già sabato sera. La Juve però giocherà 10 gare in un mese, dal 21 novembre al 22 dicembre. 30 giorni di fuoco in cui le opportunità per scendere in campo non mancheranno: l'obiettivo dei bianconeri è prendersi la testa della classifica. E Dybala è fondamentale: "I numeri dello scorso campionato raccontano che la Juventus ha vinto il 75.8% delle 33 partite con Dybala in campo, percentuale che scende al 20% senza l’argentino (5 gare)".