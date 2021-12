A Salerno, laha ritrovato. Un gol e un rigore sbagliato ma, come ha fatto notare lo stesso calciatore a un utente sui social, poco importa: il pensiero fisso dell'argentino è il bene della squadra, che rappresenta anche in qualità di capitano quandodecide che è meglio riposarsi. Manca la firma sul rinnovo di contratto, ma è questione di tempo: al momento laè presa da vicende extracampo, ma il prolungamento non è in discussione, così come le cifre, già decise e accettate dal calciatore. Lo conferma La Gazzetta dello Sport.- Con l'addio di Ronaldo, la Juventus ha perso gol pesanti, ma adesso sta ritrovando il suo giocatore di maggior talento, oscurato dal portoghese, che cannibalizzava il gioco della squadra in quanto CR7. Passata la burrasca con la società, Dybala sta provando a mettersi la Juve sulle spalle, atteggiamento che sarà premiato col rinnovo alle sue condizioni.Secondo La Gazzetta dello Sport, l'offerta è pronta da quasi due mesi. Sul contratto ci sarebbero già la nuova data di scadenza, il 2026, e l'importo annuale:, ma dalla terza stagione si salirà a. Sarà. E - ad oggi - dellaMa qualche tifoso è in apprensione. Da gennaio, infatti, Dybala potrebbe firmare con chiunque, liberandosi aa fine stagione. Uno scenario che sta difficilmente in piedi oggi, dato che l'argentino sta dimostrando di volersi legare ancora di più al club. Ma allora perché la firma tarda ad arrivare? Secondo la Gazzetta, il motivo sarebbe legato a, relative agli avvocati e alla stesura del contratto, complesso per questioni di immagine e di quei bonus a salire, destinati a diventare parte fissa. Come i gol, che spera di segnare a grappoli: per adesso, in campionato, ne ha segnati solamente quattro:, da agosto.