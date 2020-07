Paulo Dybala ha fretta di tornare, ma soprattutto vuole esserci per la Champions League, per il Lione. L'appuntamento è di quelli da non perdere e infatti è cerchiato in rosso sul suo calendario. Lo era prima, lo è a maggior ragione adesso che deve smaltire l'infortunio patito contro la Samp. Un problema alla coscia, muscolare, con Sarri non così ottimista nel post partita. Ma Dybala, in una delle sue stagioni migliori, in cui ha dimostrato di poter essere il simbolo del presente e del futuro della Juve, non ha intenzione di perdersela.



Oggi l'argentino è arrivato intorno alle 13 alla Continassa, con l'obiettivo di svolgere alcune terapie e provare a smaltire il problema il prima possibile. Questo nonostante l'allenamento si sia svolto alle 17, ben 4 ore dopo. Il segnale è arrivato forte e chiaro: farà di tutto per esserci il 7 agosto. E' il centro della Juve, non vuole lasciarla sola. Oggi è ancora corsa contro il tempo.