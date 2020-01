Prove di rinnovo per Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Goal.com, ci sono stati i primi contatti tra l'entourage del calciatore argentino e la dirigenza della Juve che ha intenzione di prolungare il contratto dell'attaccante con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Dopo il tentativo di cederlo in estate, Paulo è tornato al centro del progetto bianconero per la gioia dei tifosi della Juventus che in estate non volevano assolutamente che andasse in porto lo scambio con Lukaku. Sono stati accontentati.