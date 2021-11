Paulo Dybala, a scanso di sorprese e ricadute, tornerà titolare nella Juventus per la partita di domani contro l'Atalanta. E la domanda ora è: Allegri come schiererà la sua squadra, e di conseguenza dove collocherà la Joya? Se infatti finora il numero 10 bianconero ha agito soprattutto da attaccante, è bene ricordare che contro la Lazio la svolta è arrivata con l'ingresso (forzato causa infortunio Danilo) di Dejan Kulusevski e conseguente passaggio al 4-3-3.L'allenatore della Juve, si chiede in particolare il Corriere dello Sport, potrebbe dunque optare perVedremo le risposte di Allegri, prima in conferenza stampa (fra un'ora, diretta testuale qui su IlBianconero.com) e poi domani sul campo.