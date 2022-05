Il tiepido addio di Paulo Dybala. Così lo definisce Tuttosport. Dieci anni dopo il saluto di Alessandro Del Piero, un altro dieci se ne va. Non solo Giorgio Chiellini: sarà anche l'argentino a salutare il pubblico dello Stadium, ancora una volta oscurato da qualcosa di più grande.



L'ATTESA PER DYBALA - Ancora ieri, racconta Tuttosport, in tanti l'hanno atteso all'ingresso del centro di allenamento della Continassa per fare selfie e strappare un autografo. Paulo si è fermato, col sorriso, consapevole di dover vivere gli ultimi giorni a Torino e tra le mura del centro sportivo. Per il futuro, l'Inter resta in pole, come confermato anche dall'incontro tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e Jorge Antun, il procuratore dell'attaccante. Occhio alla Roma e non va dimenticata l'opzione Premier: Antun è proprio in Inghilterra per ascoltare le proposte deei pretendenti. L'Arsenal sarebbe una buona opzione.