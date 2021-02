Torna o non torna? Paulo Dybala sta recuperando, avanza e procede con cautela, perché dopo la lesione del collaterale patita il 10 gennaio scorso contro il Sassuolo è un infortunio fastidioso e non può essere sottovalutato. La Joya non vede l'ora di iniziare la sua stagione, fin qui troppo condizionata dagli infortuni, e vuole ripartire. Dal Porto? Solo a una condizione.



Sì, perché Dybala serve alla Juve, ma non solo a Oporto. Serve per le prossime partite, per recuperare la sua qualità e la sua importanza nella Juve, ma non è sicuro di esserci già domani sera. Come scrive la Gazzetta, dopo l’ultima frenata prima del Napoli, quando un dolore al ginocchio ha convinto tutti a frenarne il rientro, c'è ancora più cautela. Ieri si è allenato parzialmente in gruppo, lui vorrebbe tornare in Champions ma potrebbe anche non essere fra i convocati: se la Juve non avrà certezze sul fatto di poterlo utilizzare almeno per uno spezzone consistente, potrebbe scegliere di lasciarlo a Torino per lavorare due giorni in più, rinviandone il rientro al match col Crotone.