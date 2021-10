Paulo Dybala non si trova insieme alla nazionale argentina per le qualificazioni ai Mondiali, dato che sta finendo di recuperare a Torino dall'infortunio muscolare occorso nel match con la Sampdoria. E allora eccolo che si gode un po' di vita italiana, in compagnia non solo della sua bella Oriana Sabatini... ma anche dei due splendidi cani!

Qui di seguito le ultime foto di Dybala con Kaia e Bowen, che lui definisce affettuosamente le sue "guardie del corpo"