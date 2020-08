E Paulo torna a casa. Terminati i giorni nella Isla, Dybala è pronto a rientrare a Torino e quindi alla Continassa: tre giorni dopo il raduno della squadra e l'inizio della preparazione agli ordini di Andrea Pirlo. "Appena rientrerà farà parte del progetto", le parole di Andrea Pirlo sul suo conto. E ci ha tenuto a sottolinearlo: non è mai stato in vendita.



IL 'SECONDO' INCONTRO - Dybala e Pirlo si erano incrociati sull'aereo di ritorno che riportava la Juventus a Torino dopo la finale di Champions nel 2015. Allora, Paulo era il nuovo acquisto dalle mille speranze; oggi è il 10 bianconero con mille certezze dalla sua parte. Pirlo emigrò negli States poche settimane dopo, Dybala iniziò la sua avventura. Per la storia. E adesso? Adesso i due si ritroveranno e parleranno: Paulo ha smaltito l'infortunio che gli ha precluso un ruolo da protagonista contro il Lione, ha in ballo il rinnovo e soprattutto non filtra nuovamente aria d'addio. Il rientro, insomma, sembra più dolce di quello di un anno fa.