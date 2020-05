1









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'attacco della Juventus e sul partner offensivo di CR7 una volta ripreso il campionato: "In stagione ha giocato 32 partite - scrive la rosea -, 2 in meno di Bonucci, Dybala e Higuain, i più utilizzati da Sarri. I suoi partner più frequenti sono stati proprio Paulo e Gonzalo, con cui ha condiviso più o meno lo stesso numero di minuti. Dybala è il compagno da cui CR7 ha avuto più assist (4) e con cui scambia di più il pallone. Interessante anche il numero delle occasioni create: 23, quasi il doppio rispetto a quelle in coppia con il Pipita".