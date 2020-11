Troppo trequartista, in ritardo di forma sia fisica che psicologica, ha anche un altro problema. Secondo la Gazzetta dello Sport Paulo Dybala si è trasformato in un trequartista e non più in una punta che in questo modulo con Pirlo non ha però senso di esistere. O si riscatta da subito, già col Torino o le valutazioni sul suo futuro non saranno serene.