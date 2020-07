Paulo Dybala non smette mai di stupire. Partita dopo partita, estrae dal suo cilindro nuovi trucchi di magia, l’ultimo contro il Torino, una serpentina fatale per la difesa del Torino e per Sirigu. L’ennesima gioia per gli occhi, che consacra il suo stato di grazia: con la rete che ha sbloccato il derby della Mole, il diez argentino è andato in gol per 5 partite consecutive di Serie A, il sesto nelle ultime 7 sfide. Numeri che spiegano come Dybala abbia preso per mano i suoi compagni e li stia trascinando di gara in gara, tra una prodezza e l’altra.