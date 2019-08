di Andrea Menon e Lorenzo Bettoni

Paulo Dybala non si allenerà con la Juventus prima del 5 agosto, data della sua convocazione ufficiale. L'argentino era rientrato in anticipo dalle vacanze post Coppa America per tornare ad allenarsi il prima possibile e per parlare con Maurizio Sarri, conoscerlo e discutere con lui ruolo, minuti, compiti. Un'idea nata qualche giorno fa, rinforzatasi quando la Juve ha deciso di metterlo in vendita, trattando con il Manchester United. Così, Dybala è tornato oggi in città, ma non ha svolto visite mediche ne si è allenato. E, secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, non lo farà nemmeno domani, anzi non lo farà prima di lunedì 5 agosto. Non è infatti atteso alla Continassa essendo ancora formalmente in vacanza. La trattativa con lo United, che coinvolge anche Lukaku, prosegue. Resta l'incognita dell'incontro, decisivo, con Sarri, che può avvenire nelle prossime ore.