Paulo Dybala e una partita - ancora - da dimenticare. Le pagelle, ovviamente, sono diretta conseguenza di quanto mostrato in campo: Gazzetta, ad esempio, gli concede un 5. "Sarà la condizione, saranno gli antibiotici, ma il martedì è montato alla rovescia - si legge sul quotidiano -. Indizio: quasi gol con il destro. Conferme: passeggia, mai brillante, unica emozione la fascia da capitano. Tristemente fuori ritmo". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Capitano per una notte, Paulo va subito vicino al gol in spaccata, di destro. La condizione non c'è ancora e non riesce a fare la differenza. Non è vera Joya". Più duro Tuttosport, con 4.5: "Sfiora il gol dopo un quarto d'ora, su assist di CR7, ma non è ancora il Dybala devastante e in fiducia che salta gli avversari con il pensiero ancor prima che in dribbling".