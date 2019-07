Sussurri dall'Inghilterra, conferme dall'Italia. Paulo Dybala non è convinto di andare al Manchester United. La Juventus ha dato la disponibilità al trasferimento e un suo rappresentante è volato in Inghilterra per parlare con il club e valutare bene ogni dettaglio dell'affare. Però, la Joya non sembra contenta di questo nuovo futuro e i motivi sono diversi: vuole restare alla Juventus e giocare in Champions League, non essendo nemmeno così entusiasta della Premier League. Come riporta il Corriere di Torino poi, non c'è ancora accordo tra il giocatore e lo United che sull'ingaggio ha "sparato" alto andando oltre i 10 milioni di euro. La chiusura non sembra poi così vicina.