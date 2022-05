Sono destinate a rimanere impresse a lungo nella mente e nel cuore dei tifosi le immagini di Paulo Dybala che, in lacrime, abbandona il campo dell'Allianz Stadium dopo la sua ultima partita con la maglia della Juve. Allianz Stadium che per lui, per ben sette anni, è stato "casa", il luogo dove ha contribuito a tante battaglie, traguardi e successi della "sua" Signora. E i numeri, ora, lo elevano nell'Olimpo: l'attaccante argentino è infatti il calciatore che ha segnato più gol nell'impianto di Torino, di proprietà del club bianconero, in tutte le competizioni: 68 reti in totale per lui, che magari in futuro potrà tornare a gonfiare la rete dell'Allianz, ma solo da avversario.