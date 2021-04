Mentre qui nel Vecchio Continente si svolgeranno gli Europei, dall'altra parte dell'Atlantico andrà in scena la Copa America 2021. Una competizione che presumibilmente vedrà diversi giocatori della Juventus impegnati. Nel frattempo, è arrivata l'ufficialità della presenza di Paulo Dybala tra i pre-convocati dell'Argentina. Un elenco sterminato di 50 giocatori, dai quali il c.t. Lionel Scaloni poi selezionerà la lista definitiva per il torneo. Tra i pre-convocati, oltre a Dybala, figura anche un ex Juve come il difensore Romero e un possibile futuro bianconero come il centravanti Icardi. E anche De Paul.