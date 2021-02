L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Paulo Dybala, aggregatosi al resto della squadra per la sfida di Champions contro il Porto: “Nel blindatissimo quartier generale portoghese della Juventus c’è anche Paulo Dybala. La Joya, assente dal 10 gennaio quando si è infortunato al ginocchio contro il Sassuolo, non è ancora pronto per giocare. Ma proprio come Bonucci, ha voluto fare gruppo e vivere una sfida così importante accanto ai compagni. A differenza dell’azzurro, il numero 10 argentino sta sempre meglio. Il giorno del grande ritorno potrebbe essere lunedì prossimo, quando allo Stadium arriverà il Crotone. L’ottimismo cresce. Dybala negli ultimi due giorni si è allenato con la squadra e le sensazioni sono buone”.