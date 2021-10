Paulo, a DAZN, ha commentato il gol e il pareggio in"Il significato? Per com'era messa la partita, è un punto importante. Giochiamo per vincere, giochiamo per vincere, l'Inter gioca bene a calcio, ma è stato un punto importante"."Segnare di più? Occorre migliorare nella fase offensiva, per forza. Se prendiamo sempre gol, farne uno non basterà. Cerchiamo il massimo, di segnare il più possibile. Se vinciamo 1-0, se riusciamo, facciamo così"."Grande significato, vuol dire molto, voglio fare il massimo per me e per i tifosi. Ultimamente tanti infortuni, disturbi che non mi lasciano tranquillo. Brutto uscire, faccio di tutto per stare bene"."Rinnovo? Credo che dopo tanti anni qua, con tanti compagni con cui ho vissuto tanto tempo - e ho avuto tanti leader, per fortuna - cerco di dare il mio contributo con i nuovi. Credo sia arrivato il mio momento e cerco di fare il massimo per la squadra".