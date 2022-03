Paulo Dybala è nuovamente fermo ai box per infortunio. La Joya però non vede l'ora di rientrare in campo ad aiutare la sua Vecchia Signora. Come riporta SkySport il numero 10 della Juventus vorrebbe ritornare in campo in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Villarreal di settimana prossima. Solo successivamente si potrà discutere del suo rinnovo di contratto con il suo agente Jorge Antun e con la società bianconera.