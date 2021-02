8









Ancora lavoro individuale alla Continassa per Paulo Dybala, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato contro il Sassuolo, una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio. Ma la Joya viaggia a pieno ritmo per il rientro in gruppo. Infatti, l’argentino potrà tornare ad aggregarsi ai compagni a partire da settimana prossima, quando ogni allenamento sarà fondamentale per riassettare il motore sul ritmo partita. Perché la data cerchiata in rosso è quella del 17 febbraio, quando la musica della Champions League risuonerà nelle orecchie di tutti i bianconeri allo stadio Dragao, contro il Porto.



LA ROAD MAP – È questa la data messa nel mirino da Dybala. Prima sarà complicato vederlo in campo, o almeno nella lista dei convocati. Impossibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, difficile per la sfida di campionato con il Napoli in programma il 13 febbraio. Ma per il 17 sì, Dybala ci vuole essere e tornare a brillare definitivamente, come stava facendo nelle partite precedenti all’infortunio.