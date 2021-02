Il Porto nel mirino. Paulo Dybala ha un solo obiettivo, salire sull’aereo che domani pomeriggio si dirigerà al Do Dragao e strappare una convocazione che manca dal 10 gennaio, quando la Joya si infortunò al ginocchio sinistro con il Sassuolo. L’argentino ha provato a ad esserci anche contro il Napoli aumentando i ritmi di lavoro, acutizzando però il dolore, così è rimasto alla Continassa per svolgere sedute personalizzate. Così, come scrive Tuttosport, Dybala ha messo nel mirino il Porto, dove non sarà al meglio della sua condizione, ma potrà finalmente riassaggiare il sapore della grandi sfide.