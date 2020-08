Le voci di mercato lo considerano non incedibile nei piani della Juventus, anche se i tifosi non la pensano così, ritenendolo una pedina fondamentale per le prossime stagioni. Paulo Dybala è diventato il faro dei bianconeri, imparando a duettare alla perfezione con Cristiano Ronaldo. E detiene in primato in squadra. Come riporta Opta: “A partire dal suo arrivo in bianconero (dal 2015/16), Paulo Dybala è il giocatore della Juventus che ha segnato più reti in tutte le competizioni (95)”.