Dopo la prestazione superlativa contro il Milan, Paulo Dybala vuole dare continuità a quanto fatto vedere a San Siro e dimostrare di essere finalmente tornato al top. Non c’è occasione migliore del Sassuolo, squadra contro cui spesso e volentieri vede la porta, come riporta il sito ufficiale della Juve: “Paulo Dybala ha segnato quattro gol in Serie A contro il Sassuolo, inclusa la seconda delle sue tre triplette nel massimo campionato (settembre 2017); l’argentino dista solo due reti dalle 100 con la Juventus in tutte le competizioni”.