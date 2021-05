1









Paulo Dybala ieri sera contro il Sassuolo ha chiuso la partita col pallonetto del 3-1 e, a braccetto con Cristiano Ronaldo, ha raggiunto quota 100 gol con la maglia della Juventus. Adesso però i tifosi si chiedono cosa ne sarà della Joya. Arriverà il rinnovo di contratto (in scadenza l'anno prossimo)? La situazione, ribadisce Sky Sport, rimane tale e quale: non ci si sposta di un millimetro, non c'è alcun nuovo contatto tra la Juve e il procuratore Jorge Antun. La società propone il prolungamento alle stesse condizioni attuali (7 milioni e mezzo a stagione), oltre non si va. Stallo totale.