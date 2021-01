Paulo Dybala è tornato a brillare contro il Milan, grazie al suo estro che gli ha permesso di confezionare due assist a Chiesa, mvp del match. La prolungata assenza di Morata offrirà alla Joya di dimostrare di essere tornato al top, perché i prossimi impegni bianconeri determineranno le sorti del campionato della squadra di Pirlo. Proprio per questo il rinnovo può aspettare. Come riporta il Corriere di Torino, la questione contrattuale è sempre un tema caldo quando si parla di Dybala, l’incontro in programma ad ottobre con l’agente Antun è stato rimandato e adesso se ne riparlerà solo tra fine gennaio e febbraio. Prima c’è il campo, dove il diez deve trascinare la Juve e confermarsi ai suoi altissimi livelli