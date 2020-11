Stasera Paulo Dybala avrà la sua occasione di tornare a splendere, per ricordare a tutti il suo talento e perché è stato eletto MVP della scorsa stagione della Serie A. Sullo sfondo rimane la questione contrattuale, riassunta sulle pagine del Corriere dello Sport: “Il tempo passa e il rinnovo non arriva. La data di scadenza del suo contratto resta fissata al 30 giugno 2022 e impone ragionamenti sempre più immediati: arrivare in estate senza un accordo inciderebbe ancor di più della crisi economica sul mercato. Serve un accordo dunque, quello che ufficialmente vogliono trovare sia la Juve che Dybala. Rivederlo tornare al 100% forse renderebbe meno complicata anche questa situazione. Ecco perché se Dybala gioca, è una buona notizia per tutti”.