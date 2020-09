Potrebbero giungere novità importanti sul futuro di Paulo Dybala. Il suo procuratore Jorge Antun è a Torino per riaprire i discorsi sul rinnovo di Paulo Dybala, che si erano interrotti qualche tempo fa, quando le parti avevano constato che tra domanda e offerta ballavano ancora troppi milioni. Nonostante l’addio della Joya non sia da escludere fino al gong di chiusura del mercato, i tempi per intavolare una trattativa del genere non sembrano essercene, anche perché quell’offerta a tripla cifra che convincerebbe la Juventus non è ancora pervenuta. Quindi spazio al rinnovo, senza fretta perché il rinnovo il suo contratto scade nel 2022. Ma dopo una stagione superlativa il diez bianconero vuole un riconoscimento anche sul piano economico.