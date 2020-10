Trattativa lunghissima quella per il rinnovo di Paulo Dybala, iniziata prima del lockdown e ancora in attesa della fumata bianca. A tranquillizzare i tifosi bianconeri però è Tuttosport, secondo il quale la firma tarda ad arrivare ma ci sarà: per l'argentino è pronto un contratto di cinque anni a 11,5 milioni a stagione, con i quali diventerebbe il secondo giocatore più pagato della rosa scavalcando anche Matthijs de Ligt.