Stando a quanto riporta Sky Sport, cresce l’ottimismo per vedere Paulo Dybala almeno nella lista dei convocati di Champions contro il Lione. I giocatori della Juventus sono attesi nel pomeriggio per la seduta di allenamento, mentre i componenti della squadra che stanno svolgendo un programma di lavoro differenziato si sono già presentati alla Continassa. Come Douglas Costa e De Sciglio, ma non Dybala, e questo fa pensare che potrebbe svolgere almeno una parte di lavoro con la squadra. Cresce l’ottimismo, la Joya sta facendo di tutto per esserci venerdì 7 agosto.