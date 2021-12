Doveva essere il momento giusto, quello atteso da mesi. Niente di tutto ciò., ma la notizia del ritorno del suo procuratore, Jorge, in Argentina è arrivata come una sorta di doccia gelata. Niente di cui preoccuparsi, però,. A conferma di ciò, le parole diin conferenza stampa: “Su Paulo è stata fatta un’investitura”. Le cifre sono quelle ormai emerse da settimane: 8 milioni a stagione, più 2 di bonus che potrebbero diventare fissi al raggiungimento di determinati obiettivi, data di scadenza fissata al 30 giugno 2026.– Se è tutto fatto, allora,A rivelare il motivo è calciomercato.com: “Il motivo è legato a delle questioni organizzative e burocratiche dello stesso Antun, che solo negli ultimi tempi è diventato l'agente di Dybala dopo essersi occupato di tutt'altro nella vita. Uomo fidato, amico di famiglia, Paulo ha deciso di affidarsi a lui dopo l'interregno del fratello Mariano e dopo soprattutto la faida con Pierpaolo Triulzi. La trattativa è una cosa, però ci sono anche dei tecnicismi da dover rispettare nel complicato iter legato al diventare agente Fifa e al creare delle strutture anche amministrative per poter gestire tutto (anche, non solo, le proverbiali commissioni). È questo ciò che separa Dybala dall'annuncio per il nuovo contratto: l'accordo c'è, non è più messo in discussione”