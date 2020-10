La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala va avanti da mesi: iniziata prima del lockdown, è ancora in attesa della fumata bianca con i tifosi bianconeri che temono di vedere La Joya lontano da Torino. Il giocatore però non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve, così come la società punta forte sull'argentino come uomo immagine per il post Ronaldo. Solo questione di tempo, quindi. Neanche molto, ​perché secondo il Corriere dello Sport presto l'argentino potrebbe mettere nero su bianco firmando il nuovo contratto fino al 2024 con opzione per un'ulteriore stagione.