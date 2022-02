Il Derby della Mole fino a questo momento non si sta rivelando particolarmente fortunato per la Juventus che, ha dovuto già assistere a 3 diversi infortuni rimediati nel corso della gara. Andando con ordine infatti, prima Daniele Rugani, poi Luca Pellegrini, hanno alzato bandiera bianca e sono stati costretti ad essere sostituiti. A questi si è andato ad aggiungere anche l'ennesimo stop di Paulo Dybala che, dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa ha dovuto abbandondare per un affaticamneto al flessore. L'argentino si è poi accomodato in panchina con tanto di ghiaccio applicato sul punto indicato.