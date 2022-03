Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da discutere. Lunedì Maurizio Arrivabene ha convocato i rappresentanti dell’attaccante in scadenza di contratto, nonostante ieri non siano mancate le fibrillazioni sull’argomento e soprattutto sulla posizione di Jorge Antun. Come si legge su Gazzetta: "'Domiciliato' in Italia nell’elenco degli agenti che il Coni ha ritenuto di far decadere l’11 febbraio scorso. In realtà si può parlare di sospensione della licenza, visto che la Figc ancora non ha recepito questi input. Ma è singolare che alla Continassa siano attenti a questi aspetti formali, in una fase in cui è netta la differenza sul piano economico. Il conto alla rovescia tiene con il fiato sospeso l’ambiente bianconero".