La nota negativa di questa domenica è, senza dubbio, l'infortunio di Dybala. Da quanto si è potuto vedere in campo, fin da subito è sembrato trattarsi di un infortunio serio, al muscolo della coscia sinistra. Per saperne di più, però, bisognerà attendere gli esami strumentali. Paulo Dybala si recherà domani al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali che faranno emergere l'entità del problema e da cui si potranno ricavare i tempi di recupero.