Incredibile. Una serata maledetta, per quel che riguarda le condizioni fisiche dei calciatori. Dopo l'infortunio di Rugani e Pellegrini, si aggiunge anche l'infortunio di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero ha provato ad entrare nel vivo del gioco al 52', con un tiro dalla distanza. Subito dopo, mano sulla coscia e richiesta di cambio immediato. Le sue condizioni saranno approfondite nelle prossime ore, e intanto Allegri deve rinunciare alla Joya. Al suo posto, McKennie.



Secondo quanto riportato dal bordocampista di Dazn, Dybala al momento dell'uscita avrebbe fatto un gesto a voler tranquillizzare lo staff bianconero. Per lui potrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare. Adesso si trova in panchina con una borsa del ghiaccio apposta sul flessore sinistro.