Paulo Dybala è stato tra i protagonisti assoluti della partita vinta ieri dalla Juve 4-0 contro il Lecce. Un gol, bellissimo, e il solito lavoro di qualità nel dialogo con Ronaldo e con il centrocampo. La Joya è in forma strepitosa, e continua a stupire. Questa la pagella di Dybala de La Gazzetta dello Sport: “Strumenti di alta precisione e come utilizzarli. Il peggiore per 50 minuti, poi ha spazio e la mette all’incrocio col mancino. Quando hai un sinistro da fenomeno, succede”.